Papa: Cidade de Fátima vai ter écrans gigantes para acompanhar cerimónias no Santuário

Écrans gigantes vão ser colocados em vários pontos de Fátima para que quem não consiga chegar perto da Cova da Iria possa acompanhar as cerimónias no Santuário, durante a visita do papa, a 12 e 13 de maio. O presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca (PS), disse hoje que a vinda do papa Francisco a Fátima está a ser preparada ao mais pequeno pormenor, por um grupo restrito - e mais alargado - de todas as entidades que vão estar envolvidas nas várias operações previstas para os dias 12 e 13 de maio. Paulo Fonseca explicou que existe um grupo restrito constituído pela Câmara Municipal, onde está o presidente, como responsável pela proteção civil, e representantes do santuário, da GNR, da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o presidente da Aciso e o presidente da Junta de Freguesia de Fátima, que "têm avaliado ponto por ponto toda a organização". Segundo o presidente do Município de Ourém, no distrito de Santarém, "gerir um milhão de pessoas é um problema muito grande" e todas as medidas deverão ser apresentadas na próxima sexta-feira, no Santuário de Fátima. Levantando um pouco o véu de algumas destas iniciativas previstas, Paulo Fonseca revelou que "vão ser colocados écrans gigantes ao longo da cidade com o objetivo de descomprimir as pessoas". "Sabemos que numa coisa destas, as pessoas vão empurrando mais um bocadinho para chegar mais próximo e isso pode ser mau", reforçou o autarca, informando que também "vai haver muitas bolsas de estacionamento" fora da cidade, que serão servidas por uma "rede de 'transfers'" já contratada pelo Município e que circulará "constantemente entre as bolsas de estacionamento e o Santuário". De forma a ajudar a localização das viaturas deixadas pelos peregrinos, a autarquia vai pintar a cidade em quatro cores, que identificam a bolsa de estacionamento. "No 'transfer', a pessoa vai receber uma senha com um número e uma cor, porque quando regressar pode não saber onde deixou o carro e assim mostra a senha ao motorista que lhe indica o 'transfer' certo", precisou Paulo Fonseca. Tendo em conta que a chegada e partida do papa a Fátima far-se-á por dois trajetos diferentes, o presidente da Câmara referiu que já adquiriu mais mil "baias", ou seja, as grades que farão o perímetro de segurança percorrido pelo papa Francisco, pois "é preciso criar dois corredores". Foram também alugadas cerca de 180 casas de banho amovíveis. Paulo Fonseca disse ainda que recusou vendedores ambulantes e no dia 12 de maio só os fornecedores de produtos frescos terão um período para aceder ao espaço perto do Santuário. "Vamos reunir com a população e sensibilizá-la para que todos os outros fornecedores abasteçam os armazéns [estabelecimentos comerciais] dias antes", explicou. Para o autarca, o problema não será o alojamento, que tem uma lotação concreta. "O problema é a rua, o adicional de viaturas, o adicional de pessoas e a fragilidade de algumas delas: o senhor idoso que se sente mal e perdeu a família ou a senhora que perdeu a criança e fica em pânico", afirmou.