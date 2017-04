Benfica

Vendas de Guedes e Hélder Costa com lucro de 38,9 milhões de euros

Prospeto de novo empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros dá várias informações

O Benfica anunciou ontem que vai avançar com um novo empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros, para diminuir a exposição junto da banca portuguesa para 150 milhões de euros. A emissão arranca esta quarta-feira e vai prolongar-se até dia 20 deste mês. O clube encarnado vai pagar uma taxa de juro bruta de 4%, que fica abaixo dos juros que estava a pagar à banca e acima daquilo que o mercado está a oferecer neste momento. Um ganho para as duas partes, disse o administrador executivo da SAD. Domingos Soares de Oliveira enalteceu que as águias não só não estão a contrarir nova dívida, como a baixaram em 13 milhões no primeiro semestre. Os 50 milhões agora angariados servirão, por isso, para "reembolsar linhas que temos contratadas com a banca portuguesa", embora o clube não queira deixar de trabalhar em definitivo com os bancos nacionais. O clube aproveitou ainda o prospeto de emissão para dar outras informações. QUANTO RENDERAM AS VENDAS Dos 30 milhões que recebeu por Gonçalo Guedes, o Benfica teve um ganho de 26 milhões (ainda poderá receber mais 7 milhões por objetivos). Já Hélder Costa 12,9 milhões dos 15 milhões por que a venda foi feita. Os dois jogadores formados no Seixal permitiram encaixar 38,9 milhões de euros QUANTO CUSTARAM AS COMPRAS O Benfica gastou 2,9 milhões de euros na compra do lateral esquerdo brasileiro Hermes e 2,6 milhões de euros no regresso de Pedro Pereira, lateral direito formado no Seixal ATLETAS EMPRESTADOS As águias avançam ter 41 jogadores emprestados. Alguns há algum tempo (o defesa César e o extremo Fariña); outros menos conhecidos (Alexandre Alfaiate ou João Lima) e aqueles que mais se têm destacado (João Carvalho e Murillo). NÚMERO DE SÓCIOS A 31 de dezembro de 2016, o Benfica tinha 184.264 sócios, um aumento de 27 mil face a 2015. O clube divulga o volume de associados por categorias. LOTAÇÃO SEMPRE A MEIO Os encarnados já venderam esta época mais de 30 mil Red Pass, mas esperam ultrapassar na próxima temporada os 33 mil, passando assim a ter mais de metade da lotação do Estádio da Luz (65 mil) assegurada com lugares anuais.