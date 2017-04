Actualidade

Um incêndio que deflagrou hoje no Parque de Campismo do Inatel, na Costa de Caparica, Almada, causou um ferido grave, disse à agência Lusa do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

"Recebemos o alerta para o incêndio no Parque de Campismo do Inatel pelas 22:17, tendo-se registado uma vítima em estado grave", disse a fonte do CDOS, referindo que não existe relato de mais feridos na ocorrência.

Segundo a mesma fonte, o incêndio afetou "pelo menos quatro alvéolos" do parque de campismo, mas cerca das 23:15 já estava extinto pelos bombeiros, não sendo ainda conhecidas as causas.