Actualidade

A arquiteta Eliana Sousa Santos venceu a 12.ª edição do prémio Fernando Távora, anunciou hoje a Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, que atribui a distinção com a Câmara de Matosinhos e a Casa da Arquitetura.

A proposta de Eliana Sousa Santos intitula-se "Branco a branco - White salts, white sands", consiste numa "viagem pelo deserto americano e Novo México" e foi escolhida, por unanimidade, "pela abrangência disciplinar do seu conteúdo, relacionando paisagem, arte e arquitetura e, por outro lado, pela sua referenciação à arquitetura chã e à simplicidade buscada num território abstrato e intangível", de acordo com o comunicado da organização.

Na cerimónia, que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, estiveram presentes os vários elementos do júri: o artista urbano Alexandre Farto (Vhils), os arquitetos Florindo Belo Marques e Marta Fernandes, o representante da família de Fernando Távora Victor Branco e o arquiteto Nuno Mateus, que apresentou uma conferência com o tema "A Viagem".