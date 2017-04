Actualidade

Os membros da assembleia-geral da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) reúnem-se hoje para decidir a transformação do banco mutualista em sociedade anónima, exigida pelo Banco de Portugal, concluindo um processo que começou há cerca de um ano.

A redação do texto final dos estatutos da Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, é um dos pontos da ordem de trabalhos, segundo a convocatória disponível no portal da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na qual também consta a intenção de "providenciar todas as deliberações necessárias com vista à conclusão da transformação da Caixa Económica Montepio Geral em sociedade anónima".

Na última sexta-feira, a Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), dona do banco mutualista, enviou uma nota explicativa sobre a transformação da CEMG em sociedade anónima.