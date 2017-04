Actualidade

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, destituiu o ministro do Interior, Ismael Sueno, pelo seu alegado envolvimento num caso de corrupção, informaram hoje fontes do Governo.

O afastamento foi tornado oficial na tarde de segunda-feira devido à "perda de confiança" do Presidente após uma conversa com Sueno, anunciou hoje em comunicado o porta-voz do Gabinete Presidencial, Ernesto Abella.

"O Presidente já tinha feito algumas perguntas a Sueno, mas a destituição sumária serviu como uma advertência de que Duterte não aceitará decisões questionáveis ou legalmente insustentáveis por parte de nenhum membro da equipa (governativa)", indica o comunicado.