Actualidade

A Sogrape comprou 25% do capital da Liberty Wines, consolidando a parceria estratégica que mantinha com aquela distribuidora de vinhos no Reino Unido e planeando agora fortalecer a presença do seu 'portfolio' no canal da restauração daquele país.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Conselho de Administração da Sogrape, Fernando Cunha Guedes, recordou que a empresa tinha já "uma posição importante no Reino Unido", que no ano passado representou cerca de 7% - equivalentes a 15 milhões de euros - das vendas totais da empresa.

Contudo, disse, a operação da Sogrape estava "muito focada apenas no canal 'off trade', da distribuição moderna (supermercados), enquanto a Liberty Wines está muito focada no canal da restauração" e tem "um 'portfolio' e uma estrutura completamente diferentes".