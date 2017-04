Actualidade

Representantes da Casa Branca apresentaram, na segunda-feira, sugestões de alterações à sua proposta de lei sobre o sistema de saúde, na tentativa de reunir o apoio dos conservadores norte-americanos ao diploma.

O vice-presidente Mike Pence e dois funcionários da Casa Branca encontraram-se na segunda-feira à noite com os membros do conservador House Freedom Caucus, num encontro onde esteve também o chefe de gabinete da Administração norte-americana, Reince Priebus, e o diretor do Gabinete de Orçamento, Mick Mulvaney.

Um dos participantes nesta reunião descreveu, sob condição de anonimato, que os representantes da Casa Branca ofereceram a possibilidade de deixar os estados candidatarem-se, junto do Governo federal, a isenções aos requisitos para a cobertura do seguro de saúde, impostos pelo programa de Barack Obama em 2010.