A cantora Gal Costa atua em novembro, em Lisboa e no Porto, no âmbito das comemorações dos 50 anos de carreira, apresentando "Espelho D'Água", foi hoje anunciado.

Gal Costa, de 71 anos, atua no dia 11 de novembro no Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia 12, no Coliseu do Porto, acompanhada pelo músico Guilherme Monteiro (violão e guitarra).

"Gal Costa revisitará nestes espetáculos um reportório infindável de canções, que se tornaram clássicos na sua voz, e fazem parte da memória de todos nós", disse à agência Lusa fonte da organização.