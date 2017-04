Actualidade

Pelo menos 18 pessoas morreram hoje, entre as quais duas crianças, num ataque aéreo com gás tóxico numa cidade no noroeste da Síria, revelou o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.

Segundo a organização não-governamental, o ataque ocorreu na localidade de Khan Cheikhoun, na província de Idleb.

O observatório indica que as pessoas morreram asfixiadas, mas não foi ainda possível determinar a natureza do gás utilizado.