Actualidade

O número de mortos do atentado de segunda-feira no metropolitano de São Petersburgo aumentou hoje para 14, anunciou a ministra da saúde russa, Veronika Skvortsova.

"No dia de hoje, podemos constatar a morte de 14 pessoas: onze no local do sinistro e três em consequência dos ferimentos sofridos", disse a ministra à imprensa.

Outras 49 pessoas continuam hospitalizadas, informou ainda.