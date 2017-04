Actualidade

As vendas a retalho aumentaram 0,7% em fevereiro, face a janeiro, na zona euro e na União Europeia (UE), com Portugal a registar a maior subida (3,1%) entre os Estados-membros, divulga o Eurostat.

Já na comparação homóloga, com fevereiro de 2016, as vendas a retalho aumentaram 1,8% nos 19 países da moeda única e 2,2% na UE.

Na variação em cadeia, face a janeiro, as maiores subidas no indicador foram registadas em Portugal (3,1%), na Croácia (2,8%) e na Eslovénia (2,3%), enquanto as principais quebras se observaram em Malta (-0,8%), na Letónia (-0,7%) e na Bélgica (-0,6%).