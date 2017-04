Actualidade

Alexandre O'Neill foi um poeta que despertou sentimentos contraditórios entre os pares e ele próprio se assumiu como um "poeta fora de moda", reduzindo a sua poesia àquilo que ele era, mas hoje volta a ser lido, apreciado e editado.

"O meu estilo é não ter estilo (...) Sou parecidíssimo com a minha poesia. Mesmo no dia-a-dia, no próprio trabalho. Entre a minha expressão coloquial e a minha expressão poética, não há distância", afirmou Alexandre O'Neill, em 1968, quando viu duas reedições da obra poética em anos consecutivos.

Nascido em dezembro de 1924 em Lisboa, Alexandre O'Neill foi escriturário até 1952, começou a escrever prosa e poesia para vários jornais em 1957 e iniciou-se como redator de publicidade em 1959.