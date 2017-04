Actualidade

O número de mortos no ataque aéreo com gás tóxico em Khan Cheikhoun, no noroeste da Síria, subiu para 58, entre eles 11 menores, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A organização não-governamental, que citou fontes médicas e ativistas, acrescentou que alguns feridos do ataque, perpetrado por aviões não identificados, apresentavam sintomas de asfixia, vómitos e dificuldade de respirar.

O observatório indica ainda que balanço de vítimas mortais poderá aumentar tendo em conta o elevado número de feridos.