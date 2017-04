Cinema

Lisboa, Porto, Coimbra, Almada e Setúbal são as cidades que vão receber a Festa do Cinema Italiano, pela primeira vez simultaneamente, entre amanhã e o próximo dia 13. A 10ª edição segue depois para mais de 15 cidades portuguesas e três países: Brasil, Angola e Moçambique.

Em Lisboa, o festival realiza-se no Cinema São Jorge, nos Cinemas UCI – El Corte Inglés e na Cinemateca Portuguesa, onde são exibidos mais de 50 filmes, entre curtas e longas-metragens, ficção, documentário e animação.

Nesta edição são exibidas, na sessão de abertura a antestreia Fai Bei Sogni (Sonhos Cor-de-rosa), de Marco Bellocchio. Já no encerramento, conte com outra antestreia: In Guerra per Amore, de Pif. Destaque também para o grande sucesso italiano da passada temporada Perfetti Sconosciuti (Amigos, Amigos, Telemóveis à Parte), de Paolo Genovese.

Nestes dez anos de Festa do Cinema Italiano é comemorada a Commedia all’italiana, e um dos seus fundadores: Dino Risi, em ocasião do centenário do seu nascimento.

À semelhança do que tem acontecido, há espaço para a gastronomia italiana, com os já conhecidos Cine-Jantar (A Viagem a Itália, de Michael Winterbottom) e a Rota dos Sabores.

Assim, 15 gelatarias e restaurantes italianos da nossa capital vão ter menus temáticos inspirados no cinema italiano, que incluem também a oferta de bilhetes para sessões do festival.

Acontecem ainda dois importantes e inéditos encontros para aproximar o cinema italiano do português: um fórum para produtores italianos e portugueses e um encontro académico sobre o impacto do cinema italiano em Portugal e no estrangeiro.

As crianças também não foram esquecidas. Vão ser exibidos, na secção Piccolini, doze filmes de animação (uma longa e onze curtas-metragens).