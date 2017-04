Actualidade

Uma centena de trabalhadores da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) concentraram-se hoje frente ao Ministério das Finanças exigindo aumentos salariais, tendo recebido da tutela a garantia de que seriam recebidos na próxima semana, disse fonte sindical.

Em declarações à agência Lusa durante a concentração/plenário, o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras (SITE) Navalha Garcia disse ter obtido no ministério a garantia que, no "dia 11 ou 12", seriam recebidos pelo novo secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Costa Novo.

Os funcionários da INCM contestam a falta de respostas da tutela às reivindicações que vêm fazendo no sentido do cumprimento do Acordo da Empresa (AE), fim dos vínculos precários e renegociação dos aumentos salariais, já que os ordenados destes trabalhadores estão congelados desde 2010.