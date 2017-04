Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE)considera que o Banca Popolare di Vicenza e o Veneto Banca precisam de cerca de 6,4 mil milhões de euros e que são solventes, referiram fontes próximas do processo citadas pela agência de notícias Blommberg.

O pedido dos bancos italianos para uma recapitalização de precaução foi analisado na segunda-feira em Bruxelas por representantes do BCE, da Comissão Europeia e do Tesouro italiano, adianta a Bloomberg.

Os debates estiveram focados na compatibilidade das propostas com as regras de ajudas do Estado da União Europeia, afirmou uma fonte oficial citada pela Bloomberg.