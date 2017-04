entrevista

O músico e produtor lançou entretanto o novo single "Vou Ter Saudades", que conta com a participação especial da atriz Sofia Ribeiro. O seu mais recente trabalho editado é o CD/DVD "#King Ckwa – Ao Vivo no Campo Pequeno", que está cheio de êxitos.

Está ansioso por se aproximar este grande espetáculo na Meo Arena?

Estou extremamente ansioso. Sem sombra de dúvida, a cada ano que vai passando vamos sentindo o grau da responsabilidade sempre a crescer. É uma sala muito grande, perfeita para nos sentirmos completamente rodeados de muita gente e de muita vibração. Só é possível ir à Meo Arena quando sentimos que é a hora certa. E sentimos isso quando esgotámos no ano passado. Somos sonhadores e queremos sempre sonhar mais alto e levar os nossos sonhos connosco.

O que podem os fãs esperar deste concerto?

Podem esperar a maior energia que jamais viram em mim. Poderão ouvir todos os meus sucessos. Vao sentir um C4 Pedro muito próximo dos fãs, porque vamos criar um corredor bem no centro da Meo Arena para poder circular bem no meio. Vai ser mais uma festa.

Uma festa que conta com convidados especiais!

Todos os meus convidados são especiais! Vou ter o David Carreira e vai ser a primeira vez que vamos atuar no mesmo palco. Também tenho o Virgul, o Dj Maphorisa e Adi Cudz, não tinha como ficar de fora. São quatro artistas que vão estar no espetáculo do C4 Pedro.

Sente-se de certa forma embaixador da música angolana?

Com certeza que me sinto embaixador não só da música angolana como da música africana. A música africana tem várias particularidades, desde o ritmo à melancolia, passando pela entrega, pelas histórias que contamos. A música africana tem várias musicalidades do mundo o que a torna muito mais rica.

Ter crescido na Bélgica também influenciou a sua música?

Ter crescido na Bélgica influenciou bastante a minha forma de olhar para o mundo. Ajudou-me a tornar o meu trabalho cada vez mais internacional. Acabou por abrir-me os olhos e ter cuidado em fazer música para toda a gente.

Como surgiu esta participação da Sofia Ribeiro no vídeo?

Eu queria uma mulher linda, poderosa e bombástica neste vídeo. A Sofia Ribeiro tem isso tudo, além de bonita tem uma imagem poderosa.

Gostava de saber porque escolheu C4 Pedro para seu nome artístico?

O nome originalmente na verdade é C4P, que é Cry 4 People, mas como não sou um músico americano era importante ter um nome mais Portugal, então como sou Pedro, acrescentei o meu nome.