Actualidade

A Oitante anunciou hoje a venda à Altamira Asset Management da sua unidade de negócio responsável pela gestão dos ativos imobiliários e pela gestão da carteira de crédito, num investimento cujo valor não foi divulgado.

Em paralelo, de acordo com a informação divulgada em comunicado pela Oitante, "foi celebrado um contrato de prestação de serviços de administração, gestão e venda de um conjunto de ativos no valor aproximado de 1,5 mil milhões de euros, compostos, essencialmente, por ativos imobiliários e 'non performing loans'[crédito malparado]".

A Oitante diz acreditar que "a conclusão desta transação permitirá a criação de uma nova plataforma de 'servicing' em Portugal, trazendo as melhores práticas internacionais nesta área".