Actualidade

As vinhas em Portugal representam 9% do total da União Europeia (UE), a quarta maior superfície depois da Espanha (30%), da França (25%) e da Itália (19%), sendo que estes três países concentram quase três quartos do total da UE, divulga o Eurostat.

Em termos de superfície de exploração vitícola, e segundo dados de 2015, em Espanha há 941 mil hectares, em França 803 mil, em Itália 610 mil hectares, em Portugal 199 mil, na Roménia 184 mil (6% do total da UE) e na Grécia e Alemanha cerca de 103 mil hectares cada (3%).

Segundo o gabinete oficial de estatísticas da UE, a Roménia é o país com maior número de explorações vitícolas (855 mil, 36% do total), seguindo-se a Espanha (518 mil, 22%), a Itália (299 mil, 12%), Portugal (212 mil, 9%) e a Grécia (189 mil, 8% do total).