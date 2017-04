Música

A banda portuguesa Ararur, premiada em 2014 nos Estados Unidos, começa esta semana a apresentação do seu novo CD, "Mielikki", com dois concertos em Lisboa.

Os espetáculos na capital realizam-se na quinta e na sexta-feira, no Hot Clube Portugal, sempre às 22:30.

No dia 05 de maio, a banda de jazz fundada e liderada pelo compositor António Silva, de Coimbra, participa no Festival Spring On, que decorre na Casa da Música, no Porto.