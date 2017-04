Actualidade

Centenas de trabalhadores não docentes são esperados numa manifestação agendada para o dia 21 em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa, para reivindicar a integração de precários e mais funcionários nas escolas, foi hoje anunciado.

A iniciativa foi hoje apresentada à comunicação social junto a uma escola da capital por um grupo de dirigentes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que exibiam uma faixa em que se lia "Integração de todos os trabalhadores não docentes. Não aceitamos despedimentos".

A estrutura sindical reclama a integração por via excecional, sem concurso, de cerca de 2.000 funcionários que reúnem as condições para a vinculação aos quadros do Estado, de acordo com a informação prestada à agência Lusa pelo coordenador para a área da educação, Artur Sequeira.