EDPCOOLJAZZ

A MPB (música popular brasileira) promete dar cor e alegria à 14ª edição do Edpcooljazz, que está de regresso este ano. Está confirmada a atuação da consagrada cantora e compositora brasileira Maria Gadú a 23 de julho, nos Jardins do Marquês de Pombal.

Maria Gadú já dispensa apresentações, pois ela é uma artista que se consagrou rapidamente como um grande nome da música popular brasileira (MPB). A cantora brasileira desde sempre despertou a atenção de gigantes da música brasileira, como Milton Nascimento ou Caetano Veloso, tendo mesmo ingressado numa digressão com este último, da qual resultou o álbum Maria Gadú e Caetano Veloso - Multishow Ao Vivo (2011), e que a catapultou para a ribalta.

A cantora com a sua voz rouca e eclética junta influências de Samba, Afro-Beat e Funk a um talento inegável para a escrita de canções. Nesta grande noite no EDPCOOLJAZZ, Gadú vai trazer as suas canções cheias de sentimentos e que transmitem uma maturidade musical inequívoca.

“Guelã ao Vivo” é prova disso, um show gravado em São Paulo e editado no ano passado para marcar o fim da longa digressão que se seguiu ao lançamento do disco de originais, e que Maria Gadú traz na mala para apresentar no EDPCOOLJAZZ. Um concerto diferente, escuro, “como voar à noite”, em que Gadú decide pegar na guitarra elétrica e surpreender com uma nova sonoridade o público português.

Já confirmados nesta 14ª Edição do EDPCOOLJAZZ: a incontornável banda “The Pretenders” (19 de julho, Parque dos Poetas/Estádio Municipal de Oeiras); o cantor e saxofonista “Maceo Parker” (20 de julho, Jardins do Marquês de Pombal); o blues boy do momento “Jake Bugg” (25 de julho, Jardins do Marquês de Pombal, Oeiras); “Jamie Lidell” um mestre da Soul e “Luísa Sobral” uma das compositoras e cantoras mais importantes da nova geração de músicos portugueses (26 de julho, Jardins do Marquês de Pombal; o carismático e versátil músico inglês “Jamie Cullum” (29 de julho, Parque dos Poetas/Estádio Municipal de Oeiras).