Actualidade

Uma forte presença da dança, com três estreias e espetáculos comemorativos dos 40 anos da Companhia Nacional de Bailado, marca a programação, para esta temporada, do Teatro Viriato, de Viseu, que foi hoje apresentada.

A diretora do Teatro Viriato, Paula Garcia, destacou a nova criação do grupo Dançando com a Diferença, que é dirigido por Henrique Amoedo. A peça, intitulada "Doesdicon", tem apresentações marcadas para 26 e 27 de maio.

"Foi uma encomenda feita pelo grupo do Henrique Amoedo à coreógrafa Tânia Carvalho, que está com uma projeção internacional muito importante neste momento", disse Paula Garcia, lembrando que o Teatro Viriato acompanha há vários anos o trabalho desta coreógrafa.