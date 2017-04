SLB

Num comunicado enviado à redação do Destak, o futebolista Ruben Amorim anuncia que «após rescisão do contrato laboral que me vinculava ao Sport Lisboa Benfica, decidi terminar a minha carreira desportiva como jogador».

«Foi uma decisão difícil mas ponderada. Aproveito para agradecer aos meios de comunicação social pela relação cordial que sempre tivemos, ao longo dos últimos 14 anos», sublinha ainda o atleta de 32 anos.