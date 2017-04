Actualidade

O treinador do Estoril-Praia, Pedro Emanuel, alimentou hoje o sonho de conseguir o apuramento dos 'canarinhos' para a final da Taça de Portugal de futebol, sem deixar de reconhecer que as possibilidades contra o Benfica "são reduzidas".

Na conferência de imprensa realizada no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico estorilista lembrou que a sua equipa parte em desvantagem (2-1) para o jogo da segunda mão, no Estádio da Luz, na quarta-feira, mas frisou que esta "é uma prova especial" e que "o sonho comanda a vida".

"Os sonhos são para se tornar realidade. Acho que é possível. A história recente do nosso campeonato diz isso. A nossa prestação em Guimarães é um bom tónico para nós. Teremos as nossas possibilidades e vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que as pessoas que nos apoiam se sintam orgulhosas", afirmou.