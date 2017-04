Actualidade

O internacional português Ruben Amorim anunciou hoje a decisão de colocar um ponto final na sua carreira de futebolista, depois da rescisão do contrato laboral que o ligava ao Benfica.

Num curto comunicado, Ruben Amorim, tricampeão nacional pelos 'encarnados' e 14 vezes internacional pela seleção portuguesa de futebol, que representou no Mundial de 2010 e 2014, fala de uma "decisão difícil, mas ponderada".

"Gostaria de vos informar que, após rescisão do contrato laboral que me vinculava ao Sport Lisboa e Benfica, decidi terminar a minha carreira desportiva como jogador", diz o comunicado da assessoria de imprensa do jogador.