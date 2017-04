Actualidade

O Presidente da República felicitou hoje a investigadora Ana Sofia Carvalho pela nomeação para membro do Grupo Europeu de Ética em Ciências e Novas Tecnologias (EGE) e agradeceu as mensagens recebidas pelo primeiro ano da sua posse.

O chefe de Estado destacou a nomeação da professora da Universidade Católica do Porto Ana Sofia Carvalho para este órgão independente de aconselhamento da Comissão Europeia sobre a ética da ciência e das novas tecnologias "num tempo em que é cada vez mais importante uma reflexão independente sobre as questões éticas decorrentes dos desenvolvimentos da ciência e das novas tecnologias".

"A nomeação da Professora Doutora Ana Sofia Carvalho, Diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica e Membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, traduz a distinção do mérito pessoal e profissional, alicerçado numa profunda experiência dedicada ao ensino, à investigação e ao conhecimento da Bioética, reconhecida em Portugal e pela Comissão Europeia", refere Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota divulgada na página da Presidência da República.