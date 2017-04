Actualidade

Um carro de patrulha da PSP sofreu hoje um acidente de viação na Praça da Galiza, no Porto, tendo dois agentes sido conduzidos ao Hospital de Santo António para tratamento.

Segundo a PSP do Porto, o acidente ocorreu cerca das 13:20 no cruzamento da Praça da Galiza com a Rua de Júlio Dinis.

"Um carro patrulha foi interveniente de um acidente com outra viatura", referiu a mesma fonte.