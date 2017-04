Actualidade

A Câmara Municipal do Fundão está "frontalmente contra" o eventual encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) na freguesia de Silvares, iniciativa que classifica como uma medida penalizadora e injusta para a população.

"Como resulta de uma posição tomada por unanimidade no executivo, obviamente que estamos frontalmente contra essa possibilidade que, a verificar-se, vai contra todos os princípios de coesão territorial e é particularmente injusta e penalizadora", disse, em declarações à agência Lusa, Paulo Fernandes, presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

O balcão da CGD em Silvares surgiu na lista que foi entregue no Parlamento no dia 30 de março, mas a autarquia do Fundão espera que a decisão ainda possa ser revertida e já apresentou vários argumentos à administração da CGD, numa reunião realizada na segunda-feira.