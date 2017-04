Actualidade

Doze dos 13 seguranças de bares do Cais do Sodré, em Lisboa, acusados de agredirem dezenas de clientes, entre 2009 e 2011, incluindo um arguido condenado a 21 anos de prisão por matar a mulher, remeteram-se hoje ao silêncio.

No início do julgamento, que decorre no Tribunal Central de Lisboa, apenas um dos seguranças, julgados por dezenas de crimes de ofensa à integridade física praticados sobre clientes e transeuntes, manifestou vontade de prestar declarações.

Um dos arguidos neste processo é Marcos Camargo, que foi condenado em janeiro de 2015 a 21 anos de prisão por esfaquear mortalmente a mulher, Luana Camargo, de 28 anos, em maio de 2014, numa clínica dentária da rua Augusta, em Lisboa, por não se conformar com a intenção de a vítima se divorciar dele.