Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que o "saldo global" da intervenção no sistema financeiro é "mais positivo do que negativo" e, sobre o Montepio, manifestou confiança de que o Governo está a atuar "serenamente mas com rapidez".

No final de uma reunião de trabalho com instituições de apoio a sem-abrigo na sede da Comunidade Vida e Paz, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado, a propósito da entrevista do primeiro-ministro à Rádio Renascença, sobre a situação do sistema financeiro e do Montepio.

Apesar de se escusar a comentar a entrevista de António Costa por não a ter ouvido, o chefe de Estado fez uma análise sobre o que tem sido a intervenção do Governo no sistema financeiro, com um diagnóstico positivo.