Desporto

A treinadora Helena Costa assumiu o cargo de conselheira técnica e observadora da UEFA para o futebol jovem de elite, confirmou hoje o organismo à agência Lusa.

"Helena Costa é consultora para a UEFA do futebol jovem de elite e seguirá as federações da Bulgária, Eslovénia, Inglaterra e Ilhas Faroé", explicou a UEFA à agência Lusa.

A treinadora chegou a orientar as seleções femininas do Qatar e do Irão e também foi observadora do Benfica e dos escoceses do Celtic, tendo sido ainda treinadora do clube francês Cermont Foot, da segunda divisão francesa, mas não chegou a efetuar qualquer jogo oficial.