cultura

Seis espetáculos, como "Os miseráveis", a partir de Victor Hugo, e "Passageiro", com atores da Porta dos Fundos, compõem a sexta edição de Espontâneo - Festival Internacional do Improviso, a decorrer em Sintra de 20 a 23 de abril.

Continuar a mostrar ao público que há muitas abordagens, e não apenas a da comédia, no teatro do improviso, é um dos objetivos do festival, disse à agência Lusa o diretor da iniciativa, Marco Graça.

Sobre a edição deste ano, o diretor sublinhou o facto de contar com "uma lenda do improviso", a norte-americana Susan Messing, uma improvisadora de Chicago - "a Meca do teatro do improviso" -, que se apresenta no dia 21, e com dois brasileiros, César Gouvea e André Giraldo, do grupo de comédia Porta dos Fundos, que participam em "Passageiro", com o colombiano Gustavo Miranda.