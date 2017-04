Actualidade

A câmara de Santo Tirso anunciou hoje que a tarifa da água vai baixar entre 15 e 5%, dependendo dos escalões, com reflexos na fatura de maio. Em comunicado a autarquia de Santo Tirso, distrito do Porto, aponta que a redução acontece graças a um acordo alcançado com a empresa concessionária, a Indaqua, e ao investimento da Câmara no valor de 280 mil euros. A redução de 15% diz respeito ao primeiro e segundo escalões, enquanto o terceiro beneficia de uma redução de 11% e o quarto de 5% de abaixamento.