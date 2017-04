Actualidade

Uma explosão ocorreu hoje à tarde numa fábrica de pirotecnia de Avões, no concelho de Lamego, desconhecendo-se ainda as consequências, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Segundo a mesma fonte, a explosão ocorreu às 17:48.

"Estão lá 26 veículos e 78 homens, mas ainda não temos mais informações", referiu.