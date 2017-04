Actualidade

O Conselho de Ministros de Moçambique marcou hoje as eleições autárquicas para 10 de outubro de 2018, as quintas do género na história do país, anunciou o porta-voz do órgão, Mouzinho Saíde.

"O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que, sob proposta da Comissão Nacional de Eleições, marca a data das quintas eleições autárquicas para o dia 10 de outubro de 2018", informou Mouzinho Saíde, em conferência de imprensa no final da reunião.

Ao abrigo da lei eleitoral moçambicana, as eleições autárquicas são marcadas pelo Conselho de Ministros, sob proposta da Comissão Nacional de Eleições (CNE).