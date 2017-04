Actualidade

Quatro mortos confirmados em explosão em Lamego, quatro pessoas continuam desaparecidas

O número de mortos na sequência de várias explosões registadas hoje numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego, aumentou para quatro, e outras quatro pessoas estão desaparecidas, disse fonte da Câmara de Lamego. A mesma fonte explicou que a esperança de encontrar com vida estas quatro pessoas “é muito diminuta”. Antes desta informação, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tinha confirmado três mortos e cinco desaparecidos. Estariam a trabalhar nesta fábrica oito pessoas. De acordo com página da Proteção Civil, estão no local dois helicópteros do INEM, 121 bombeiros e 40 viaturas. O INEM disse ainda à Lusa que equipas de psicólogos estão a caminho da área do acidente. O alerta para o incidente chegou ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu às 17:48.