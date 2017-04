Actualidade

Três mortos em explosão em fábrica de Lamego, cinco pessoas por localizar

Três pessoas morreram hoje na sequência de uma explosão numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego, e cinco ainda não estão localizados, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). A mesma fonte disse que as informações ainda são precoces, até porque não existem condições de segurança para as equipas avançarem. À SIC Notícias, o presidente da junta de freguesia de Ferreiros de Avões falou em "pelo menos" sete mortos".