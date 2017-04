Papa

O bombeiro-ciclista de Leiria Carlos Vieira vai voltar a fazer o percurso do Vaticano a Fátima, desta vez juntamente com um médico de Coimbra e um antigo automobilista, todos já com mais de 50 anos.

O percurso de bicicleta que começa no Vaticano a 21 de abril e termina a 11 de maio em Fátima terá cerca de 3.000 quilómetros e serão pedalados entre 100 e quase 200 quilómetros por dia, informou Carlos Vieira, bombeiro-ciclista de 65 anos que já foi recebido pelo papa Francisco em 2014.

Também este ano é esperado que Carlos Vieira seja recebido no Vaticano pelo papa, informou, durante a sessão de apresentação da iniciativa, que decorreu hoje ao final da tarde, no Memorial da Irmã Lúcia, em Coimbra.