Atualidade

Explosão em fábrica de pirotecnia é "tragédia enorme" - Autarca de Lamego

O presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, caracterizou hoje de “enorme tragédia” os três mortos decorrentes de várias explosões numa fábrica de pirotecnia em Avões, naquele concelho. Três pessoas morreram hoje na sequência de explosões numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego, e cinco ainda não estão localizadas, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). “É uma tragédia enorme, com várias pessoas no interior do edifício. Serão sete ou oito pessoas. Em princípio, há três mortos e receamos o pior para os restantes”, disse. O autarca explicou que continuam a registar-se explosões no edifício e salientou não ser ainda seguro entrar no local do acidente. Francisco Lopes recordou, ainda, que o histórico dos incidentes em fábricas de pirotecnia é “conhecido”, mas explicou que com esta dimensão de mortos não há memória. Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) afirmou à Lusa que as informações ainda são precoces, até porque não existem condições de segurança para as equipas avançarem. De acordo com página da Proteção Civil, estão envolvidos nas ações de socorro 111 homens, 35 viaturas e dois helicópteros do INEM. A fonte do INEM disse ainda à Lusa que equipas de psicólogos estão a caminho da área do acidente. O alerta para o incidente chegou ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu às 17:48.