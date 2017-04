Atualidade

Acidentes mortais de pirotecnia - Cronologia

O balanço de vítimas mortais registadas em fábricas de pirotécnica subiu para 19, nos últimos 12 anos, com a morte, hoje, de quatro pessoas, na sequência de uma explosão numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego, distrito de Viseu. Outras quatro pessoas estão ainda por localizar. Cronologia dos pincipais acidentes em fábricas de pirotecnia registados nos últimos 12 anos em Portugal: - 04 de abril de 2017 - Quatro mortos e quatro pessoas por localizar numa explosão numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego. - 09 de março de 2017 - Um morto numa explosão numa fábrica de pirotecnia em Mancelos, concelho de Amarante. - 23 de janeiro de 2014 - Um homem de 42 anos morreu num paiol de uma fábrica de pirotecnia de Rio de Mouros, concelho de Penafiel. - 12 de agosto de 2010 - Um morto num paiol da freguesia de Mancelos, concelho de Amarante. - 30 julho de 2010 - Um morto numa fábrica de pirotecnia, em Amares. - 04 de maio de 2010 - Um morto e dois feridos graves morrem num acidente numa fábrica em Canidelo, Vila do Conde. - 17 de fevereiro de 2010 - Dois trabalhadores morrem em oficina de pirotecnia da Póvoa de Lanhoso. - 07 de agosto de 2008 - Explosão numa oficina de Ponte de Lima causa ferimentos em oito trabalhadores, um dos quais acabou por falecer nove dias depois. - 26 de setembro de 2006 - Morre um dos quatro feridos numa explosão numa fábrica de pirotecnia de Vila do Conde. - 08 de junho de 2006 - O filho do dono de uma oficina da freguesia de Calde, Viseu, morre numa explosão que causou outros dois feridos. - 30 de junho de 2005 - Explosão numa oficina de Nespereira Alta, S. Pedro do Sul, provoca três mortos e um ferido grave. - 30 de março de 2005 - Morre uma funcionária numa explosão numa fábrica de S. Vicente de Ponte, Vila Verde. - 31 de janeiro de 2005 - Explosão do paiol de uma fábrica de pirotecnia em S. Paio de Antas, Esposende, mata um trabalhador.