Actualidade

Os jogos das competições seniores e juniores A organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vão ter policiamento até final da atual temporada, anunciou hoje o organismo em comunicado publicado no seu site oficial.

"Com esta ação, a FPF acrescenta uma medida adicional de segurança para árbitros e demais agentes desportivos, permitindo assim a criação de um clima que permita a reflexão - sem alarme, sem populismo e sobretudo sem instrumentalização - de um tema que é bem mais complexo e abrangente e de que ninguém se deve isentar de responsabilidades", lê-se no site do organismo.

No mesmo documento, a federação defendeu que a atual legislação, em que os jogos definidos como de risco relevante são objeto de policiamento, enquadra corretamente as questões de segurança, e recordou que o "valor que os clubes em Portugal estão a pagar pelo mau comportamento dos seus adeptos é o mais alto de sempre".