Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, reafirmou hoje as "muitas e significativas divergências" em relação ao programa do PS e sugeriu que "ninguém faça contas apressadas" em relação a novos acordos numa próxima legislatura.

À margem do debate promovido pelo PCP intitulado "Capitalismo, soberania, desenvolvimento tecnológico: novas e velhas questões", Jerónimo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre a entrevista dada hoje pelo primeiro-ministro à Rádio Renascença, na qual António Costa disse ser sua vontade renovar os acordos de Governo com o BE, PCP e PEV numa próxima legislatura, independentemente de o PS ter ou não maioria absoluta no parlamento.

"Assumimos uma posição conjunta que define o grau de compromisso e o grau de convergência, mas simultaneamente toda a liberdade e toda a autonomia para que o PCP mantenha o seu posicionamento crítico em relação a questões centrais, sempre sabendo honrar os compromissos e nunca esquecendo que o principal é com os trabalhadores e com o povo. Mas não podendo subestimar esses aspetos críticos e, por isso, ninguém faça contas apressadas", respondeu o líder comunista.