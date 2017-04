Euromilhões

A combinação vencedora do concurso 27/2017 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 01 - 09 - 24 - 33 - 34 e as estrelas 02 e 06.

Em jogo, no primeiro prémio deste sorteio, está um "jackpot" no valor de 68 milhões de euros.

MAC // ARA