Bangui, 04 abr 2017 - A Missão da Organização das Nações Unidas na República Centro-Africana condenou hoje a vaga de violência em várias prefeituras no país, situadas tanto a leste como a oeste, designadamente as de Ouham Pendé, Haute-Kotto e Mbomou.

Aquela missão multidimensional integrada para a estabilização do país (MINUSCA, na sigla em inglês) "condena em particular as violências de caráter étnico cometidas pela coligação dirigida pela Frente Popular para o Renascimento da África Central e elementos armados anti-balaka sobre populações civis, designadamente os Peulhs Fulanis".

No texto, a missão da ONU condenou também "os grupos de autodefesa, designadamente os Peulhs armados que, sob pretexto de se defenderem, cometem atrocidades sobre outras populações civis".