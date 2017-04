Actualidade

Os onze candidatos às eleições presidenciais francesas confrontaram-se hoje, em Paris, num debate televisivo dominado pela discussão de temas económicos, a menos de três semanas da primeira volta da ida às urnas.

De acordo com as agências de notícias internacionais, a discussão mais acesa foi a dos temas económicos, num debate em que se falou principalmente sobre a criação de empregos, a segurança dos franceses e o modelo social do país.

Os inquéritos de opinião indicaram que a discussão foi liderada pelos candidatos que vão à frente na intenção de voto dos franceses, o independente do centro, Emmanuel Macron, e a de extrema-direita e líder da Frente Nacional, Marine Le Pen.