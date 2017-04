Actualidade

O Governo do Japão condenou hoje o novo lançamento de um míssil balístico da Coreia do Norte, na direção do mar do Japão, um teste que considerou uma "clara violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas".

O porta-voz do Executivo, Yoshihide Suga, assinalou que o míssil disparado pelas 06:40 (22:40 de terça-feira em Lisboa) caiu fora da zona económica exclusiva das águas territoriais japonesas, e destacou que o lançamento é "extremamente problemático para a segurança aérea e marítima".

O míssil balístico foi lançado de Sinpo, na província norte-coreana de Hamgyong do Sul, e percorreu cerca de 60 quilómetros na direção do mar do Japão, de acordo com o exército sul-coreano.