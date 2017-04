Actualidade

O Westway Lab Festival, em Guimarães, arranca hoje numa "edição aumentada", com mais concertos, mais dias, mais palcos e "incorpora novas áreas", mas mantendo-se fiel ao "grande fator de diferenciação" do evento, a criação.

Em declarações à Lusa, o responsável pelo festival, que decorre até dia 08, Rui Torrinha, explicou que em 2017 as novidades passam pela abertura do evento a quatro novos espaços (Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura, Convívio Associação Cultural, Bar da Ramada e All Guimarães), e a colaboração com o festival norte-americano South by Southwest Festival (SXSW), que traz a Guimarães três "curtas".

"Temos uma edição aumentada, com mais concertos, mais dias e mais número de palcos, mas assente nos três pilares que deram origem ao Westway Lab: processo, pensamento e produto", apontou o responsável.