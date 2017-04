Actualidade

Quinze pessoas tiveram de ser assistidas e seis doentes retirados dos cuidados intensivos do hospital São Francisco Xavier na sequência de um incêndio numa sala, informou a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental.

Em declarações hoje à agência Lusa, a presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (do qual faz parte o Hospital São Francisco Xavier) adiantou que sete enfermeiros, três auxiliares, três seguranças, um polícia e um médico tiveram de ser assistidos devido à inalação de fumo.

"Tiveram de ser assistidos por inalação de fumo, mas estão bem e deverão ter alta em breve. Tivemos também de retirar dos cuidados intensivos seis doentes também por causa do fumo, mas sem qualquer problema de maior", adiantou.